خلال ساعات.. لجنة جديدة في الزمالك

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن صدور قرار من جانب وزارة الشباب والرياضة خلال ساعات بتشكيل لجنة جديدة لإدارة الزمالك.
وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن اللجنة مكونة من مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي، مشيرًا إلى أن حسين لبيب سيكون هو المدير التنفيذي وطارق حشيش مدير مالي والدكتور حسين السمري مدير نشاط رياضي.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية من بعض نجوم الكرة لإدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم ومن بين المرشحين الدكتور محمود سعد.
وشدد على أنه سيتم فتح الباب للترشح خلال يوليو المقبل على أن تقام الانتخابات في موعد أقصاه سبتمبر.
كما أكد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد لفريق الزمالك على أهمية مباراة مولودية الجزائر المقرر لها غدا باستاد 5 جويلية في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وشدد على أن هناك تركيز من لاعبي الفريق لتحقيق الفوز غدا.
وأضاف أن جميع اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة للغاية وهناك حالة من التفاؤل داخل المعسكر بتحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالثلاث نقاط للتمسك بأمل التأهل لدور الثمانية للبطولة.
وشدد المدرب المساعد على صعوبة المباراة ولكنه أكد على ثقته في قدرات لاعبي الزمالك على تخطي عقبة بطل الجزائر.