خلال ساعات.. لجنة جديدة في الزمالك

وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن اللجنة مكونة من مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي، مشيرًا إلى أن حسين لبيب سيكون هو المدير التنفيذي وطارق حشيش مدير مالي والدكتور حسين السمري مدير نشاط رياضي.





وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية من بعض نجوم الكرة لإدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم ومن بين المرشحين الدكتور محمود سعد.





وشدد على أنه سيتم فتح الباب للترشح خلال يوليو المقبل على أن تقام الانتخابات في موعد أقصاه سبتمبر.