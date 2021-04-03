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أخبار العالم

الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين في استهداف شرقي الجوف

السبت 03/أبريل/2021 - 03:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الجيش اليمني التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي يوم الجمعة، مقتل وإصابة عناصر من مليشيات الحوثي في استهداف نفذه بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال المركز الإعلامي للجيش عبر حسابه على "تويتر"، إن "الحوثيين شنوا هجوما على الجيش الوطني شرق منطقة بير المرازيق شرقي مدينة الحزم مركز الجوف"​​​.

وأضاف أن "قوات الجيش تمكنت من كسر الهجوم، وكبّدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

من جانبه، أفاد موقع "26 سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن "الجيش استهدف مجموعة من الحوثيين في مواقع حويشيان شرقي منطقة بير المرازيق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير عربات عسكرية تابعة لهم".

وأشار إلى "تدمير ثلاث عربات تابعة للحوثيين جراء انفجار لغم أرضي زرعته عناصرهم في وقت سابق".

في المقابل، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن طيران التحالف العربي نفذ 7 غارات على مديرية خب والشّعف شرقي الجوف، دون الإشارة إلى طبيعة الأهداف التي طالها القصف الجوي ولا حجم الخسائر الناجمة عنها.

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