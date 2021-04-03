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أخبار العالم

مالك السفينة إيفرجيفن يقيم دعوى قضائية ضد مشغلها بسبب جنوحها في قناة السويس

السبت 03/أبريل/2021 - 12:28 م
سفينة إيفرجيفن
سفينة إيفرجيفن
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قسم الخارجي
أقام مالك الناقلة "إيفرجيفن" التي جنحت في قناة السويس، دعوى قضائية ضد الشركة المسئولة عن تشغيلها "إيفرجرين" وذلك بسبب جنوحها في قناة السويس. 

من ناحية أخرى، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس،  إن الهيئة تدرس توسيع المجرى الملاحي، وذلك بعد حادث جنوح السفينة البنمية "إيفر جيفن العملاقة"، وهو ما أدى لسد الممر لنحو 6 أيام.

وبشأن خطط قناة السويس لتطوير الممر الملاحي، أوضح ربيع في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه يجري دراسة توسيع القناة بعد أزمة السفينة الجانحة، لكنه أكد أنها ليست بحاجة إلى زيادة عمقها.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن عمق القناة يصل في الوقت الحالي إلى 24 مترًا، أي ما يعادل 66 قدما.

ونجحت الهيئة، الاثنين الماضي، في حل أزمة السفينة "إيفر جيفن" الجانحة بقناة السويس، بعد تعليق حركة المرور في المجرى الملاحي لمدة 6 أيام، ما أدلى لتعطل مئات السفن.

وفي وقت سابق، قال مسؤولان بقناة السويس لوكالة "نوفا الإيطالية" إن قائد السفينة الضخمة قام بمناورة خاطئة تزامت مع العواصف الشديدة، وهو ما أدى لانحراف السفينة بشدة قبل جنوحها بهذا الشكل.
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