منى زكي : المصريون القدماء صنعوا حضارتهم بإيمانهم وعقيدتهم .. فيديو

قالت منى زكى، إن المصريين القدماء صنعوا حضارتهم بايمانهم وعقيدتهم مما زاد من قوتهم وجيشهم كان أقوى جيوش الارض وعاشت اثارهم حتى الآن وحضارتهم يتاكى بيها التاريخ ويتباهى بيها البشر وعلى مر الزمن ستظل طاقة الهام لكل البشر.





وأنشدت فرقة الاوركسترا، والاوبرا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى مقطوعة موسيقية، خلال مراسم انطلاق موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة.





و انطلق، موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة، ليعلن عن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20» المتحف المصرى بميدان التحرير، وبينها مومياوات الملوك «رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون».





وتتجه أنظار العالم اليوم السبت 3 إبريل إلى القاهرة لمتابعة أحداث موكب نقل المومياوات، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.





وانطلق الموكب المهيب لنقل 22 مومياء ملكية عبر شوارع القاهرة، حيث يضم الموكب عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك «رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».





ويحظى الموكب بتغطية إعلامية خاصة، حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، وتأكد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن تأكيد 400 قناة تليفزيونية نقلها للحدث، نصفها قنوات عالمية.



