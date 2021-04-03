منى زكي تفتح أبواب المتحف المصري لخروج المومياوات الملكية في مشهد مبهر .. فيديو





وينقل برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، تغطية خاصة لاحتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.





وتقرع ا طبول الموسيقى العسكرية، ويسير في ممشى المتحف المصري فرق استعراضية من الشباب والفتيات متزينين بملابس على الطريق الفرعونية، قبل خروج المومياوات مباشرة.





وبدأ موكب المومياوات التحرك رسميا في طريقه إلى متحف الفسطاط.













فتحت الفنانة الكبيرة منى زكى، باب المتحف المصري بالتحرير لتخرج المومياوات الملكية رسميا منه فى طريقها إلى متحف الحضارة بالفسطاط.