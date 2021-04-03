عزف موكب المومياوات.. الموسيقار نادر العباسي مصري - سويسري





نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الموسيقار نادر العباسى :





- ولد المايسترو نادر عباسى فى القاهرة فى الثامن من سبتمبر 1963.





- يحمل الجنسية السويسرية بجانب الجنسية المصرية.





- تقلد العديد من المناصب أهمها عازف "فاجوت" أول لأوركسترا القاهرة السيمفونى حتى عام 1986.





- عمل كمغن أوبرالى فى أوبرا جنيف (سويسرا) من عام 1992 حتى 2001.





- تقلد منصب القائد الأساسى لأوركسترا أوبرا القاهرة من عام 2001 حتى عام 2011، والقائد الأساسى لأوركسترا السلام بفرنسا من عام 2004.





- عمل عضوا فى لجنة التحكيم للمسابقة العالمية للغناء الأوبرالى بالسويد من عام 2008 حتى 2013





- قاد العديد من الأوركسترا العالمية، أهما مارسيليا الفيلهارمونى، بوردو الفيلهارمونى، السلام فرنسا، وأوركسترا أوبرا عايدة فى فرنسا والصين وروسيا وأمريكا وألمانيا.





- بدأ التعاون مع الموسيقار الكبير عمر خيرت عام 2002، وقدما الكثير من الحفلات الكبرى داخل مصر وخارجها.

خطف الموسيقار نادر العباسى الانظار اليه فى احتفالية نقل موكب المومياوات من المتحف المصرى الى المتحف القومى للحضارة فى الفسطاط حيث ابهر الحضور بعزفه الفريد.