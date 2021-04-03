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إحنا الأحفاد.. أحمد موسى: لقطة للرئيس السيسي اليوم بها شموخ وعظمة مصر

السبت 03/أبريل/2021 - 09:11 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  إن لقطة سير الرئيس السيسي لاستقبال المومياوات الملكية في متحف الحضارة؛ بها شموخ وعظمة مصر، وشموخ الأجداد، ومشهد يليق بحضارة الوطن المصري.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "  المذاع على قناة " صدى البلد"، :"احنا أحفاد الفراعنة، والرئيس السيسي وسيره داخل المتحف القومي للحضارة؛ دليل على قوة مصر وعظمة تاريخها، والعالم كله تابع احتفالية نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة ".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى :"  احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية من أجمل الاحتفالات التي نظمتها الدولة المصرية ".

واستقبل الرئيس السيسي  المومياوات الملكية  في متحف الحضارة بعد الرحلة الذهبية من متحف التحرير.
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