بيان بحريني مهم بشأن الأحداث في الأردن

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية لحفظ امن واستقرار الاردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.





وأضاف البيان الصادر عن ملك البحرين والذي نقلته وكالة الأنباء البحرينية قائلا : وذلك انطلاقًا مما يربط مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد ، وامتدادًا لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ.









وأتم العاهل البحريني بيانه قائلا : اسأل المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني .





وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي قد أكد عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه أوضح أنه طلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، وذلك في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، اعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.





وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا".





وأكد اللواء الحنيطي أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.







