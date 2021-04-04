تسريبات مبكرة تكشف تحسينات هواتف سامسونج Galaxy S22

بالرغم من أن الوقت لا يزال مبكرا حتي تبدأ شركة سامسونج في إنتاج سلسلسة هواتفها الرائدة الجديدة Galaxy S22، إلا أن بعض التسريبات أشارت إلى الترقيات التي يمكن أن نراها في مجموعة الهواتف المتميزة القادمة، يتضمن ذلك إمكانية وجود كاميرا تحت الشاشة وتصميم أنحف وتسجيل فيديو أفضل بدقة 8K.





إليك كل ما تريد معرفته عن سلسلة سامسونج القادمة Galaxy S22، وفقا لما ذكره موقع "tomsguide".





تاريخ إصدار سلسلة Galaxy S22





من المحتمل أن يتم إطلاق تشكيلة Galaxy S22 قبل نهاية عام 2021، حيث أطلقت شركة سامسونج إصدارات Galaxy S21 الحالية مبكرا عن الإطار الزمني المعتاد من شهر فبراير إلى 29 يناير.





سعر هاتف Galaxy S22





لم تظهر أي شائعات حول سعر هواتف Galaxy S22 حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تجلب سامسونج تشكيلتها القادمة بأسعار مماثلة لمجموعة Galaxy S21، حيث خفضت الشركة الكورية تكلفة الطرازات الثلاثة بمقدار 200 دولار أمريكي، على تبدأ أسعار السلسلة القادمة من سعر 799 دولار.





تصميم سلسلة Galaxy S22





على الأرجح ستحصل مجموعة Galaxy S22 على أكبر تغيير من ناحية التصميم وهو تقنية الكاميرا تحت الشاشة، وهذا من شأنه أن يتيح تصميمًا حقيقيًا بملء الشاشة دون وجود الثقب التقليدي في الجزء العلوي من الشاشة مما ينتج عنه تصميم حقيقي بملء الشاشة، وفقًا لموقع LetsGoDigital.





وستحتوي هواتف Galaxy S22، على تصميم أنحف من السلسلة الحالية S21، مما قد ينتج عن هذا احتواء المجموعة القادمة على بطاريات أصغر حجما البطارية للحصول على مظهر أكثر أناقة.





بطارية سلسلة Galaxy S22





تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة سامسونج تعتزم إصدار شاحن بقوة 65 واط، ونأمل أن تدعم تشكيلة Galaxy S22 هذه التقنية المطورة، إلى جانب عمر أطول للبطارية: مقارنة بالسلسلة الحالية.



