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أخبار العالم

الحريري يعلن تضامنه الكامل مع الأردن وقرارات الملك عبد الله

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:32 ص
سعد الحريري
سعد الحريري
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شيماء مصطفى
أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، التضامن الكامل مع المملكة الأردنية وتأييده ومساندته التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وقال الحريري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أمن الأردن وسلامته قاعدة أساس في أمن العالم العربي وسلامته.. كل التضامن مع القيادة الأردنية والملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مكتسبات الشعب الأردني وحماية استقراره ورفض التدخل في شؤونه".

يذكر أن السلطات في الأردن، اعتقلت أمس السبت، الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق وآخرين لأسباب أمنية.

من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة.

وأوضح الحنيطي أنه طلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، وذلك في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، اعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.
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