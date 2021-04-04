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تكنولوجيا

لا يمكن التراجع أو الجدال بشأنها.. تيم كوك يرد على فيسبوك بعد أزمة سياسة الخصوصية

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:00 ص
مارك زوكربيرج وتيم
مارك زوكربيرج وتيم كوك
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ندى علي
قال الرئيس التنفيذي لشركة Apple آبل الأمريكية، تيم كوك  Tim Cook إنه مصدوم من الانتقادات التي تلقتها شركة آبل في الأشهر الأخيرة بشأن تغييرات الخصوصية القادمة في نظام  iOS ،حيث أكد أن الخصوصية أمر لا يمكن التراجع عنه أو الجدال بشأنه. 

وفى مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، مقرر نشرها غدا الاثنين، وحصل على بعضها موقع MacRumors، قال كوك إن آبل تخطط للبدء في فرض ملصقات الخصوصية التى تقوم  تتبع التطبيقات وذلك بعد إصدار iOS 14.5 ، مما يعني أن جميع التطبيقات التي تصل إلى معرف إعلان هواتف آيفون ، ستحتاج إلى طلب إذن المستخدم قبل السماح بالتتبع. 


ورد كوك على سؤال بأن شركة فيسبوك تعتبر السياسة الجديدة بأزمة وجودية لأعمالهم، قائلا إن كل ما تفعله آبل هو منح المستخدم خيار التتبع أم لا، وأضاف أنه يعتقد أنه من الصعب المجادلة ضد ذلك،  وأنه قد صدم من وجود معارضة هذا الأمر  إلى هذه الدرجة. 

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من بعض الشركات ، وخاصة فيسبوك ، التي تجادل بأن التغييرات الجديدة ستضر الشركات الصغيرة، حيث قالت فيسبوك أن الشركات الصغيرة تعتمد على التتبع لتقديم إعلانات مخصصة وستكون هذه الإعلانات أقل فعالية مع السياسة الجديدة. 

وكانت كشفت تقارير سابقة أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لفيسبوك، قد أخبر موظفيه إلحاق الأذى بآبل، الأمر الذى يؤكد أن الأمور ستزداد سوءا فى الفترة القادمة، بسبب سياسة الخصوصية الجديدة من آبل والتى تسمى ملصقات الخصوصية.
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