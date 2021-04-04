تفاصيل أخطر عملية تسريب بيانات لنصف مليار مستخدم على فيسبوك

Facebook مجانًا عبر الإنترنت، وذلك في أحد المنتديات الخاصة بالاختراق. قام متسلل إلكتروني، أمس السبت، بنشر أرقام هواتف وبيانات شخصية لمئات الملايين من مستخدمي شبكة فيسبوكمجانًا عبر الإنترنت، وذلك





تتضمن البيانات المكشوفة معلومات شخصية لأكثر من 533 مليون مستخدم على موقع " فيسبوك " في أكثر من 106 دول، من بينها بيانات 32 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، و11 مليونا في المملكة المتحدة، و6 ملايين في الهند. وبحسب ما ذكره موقع "businessinsider"،









وتتضمن المعلومات التي نشرها الهاكر لمئات الملايين من مستخدمي الشبكة الاجتماعية؛ أرقام هواتفهم ومعرفات فيسبوك والأسماء الكاملة للحسابات والمواقع وتواريخ الميلاد والسير الذاتية - وفي بعض الحالات - عناوين البريد الإلكتروني.





وقال متحدث باسم شركة "فيسبوك" في بيان: "إن تلك المعلومات قديمة للغاية وقد تم تسريبها بسبب ثغرة أمنية قامت الشركة بتصحيحها في شهر أغسطس من عام 201".





ولكن على الرغم من أن البيانات المسربة تمت سرقتها قبل عامين، يمكن أن توفر معلومات قيمة لمجرمي الإنترنت الذين يستخدمون المعلومات الشخصية للأشخاص لانتحال صفتهم أو خداعهم لتسليم بيانات اعتماد تسجيل الدخول.





ووفقا لألون جال، كبير خبراء التكنولوجيا في شركة الاستخبارات الإسرائيلية للجرائم الإلكترونية Hudson Rock، الذي اكتشف لأول مرة قاعدة كاملة من البيانات المسربة عبر الإنترنت يوم السبت المنصرم: "إن قاعدة البيانات هي على ما يبدو نفس مجموعة أرقام الهواتف المرتبطة بفيسبوك، والمنتشرة في دوائر المتسللين منذُ شهر يناير الماضي، والتي أبلغت عن وجودها أول مرة دورية Motherboard الإلكترونية."





وأوضح جال أنه ينبغي على مستخدمي شبكة فيسبوك الانتباه خلال الأشهر المقبلة من هجمات إلكترونية أخرى قد يشنها أفراد سيئو النية آخرون ربما حصلوا على أرقام هواتفهم أو بيانات شخصية أخرى من خلال هذا التسريب.