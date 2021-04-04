ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تنفيذ 715 حكما وضبط 516 مخالفة مرورية و17 قضية تموينية فى حملة بأسوان

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:07 م
الاجهزه الامنيه
الاجهزه الامنيه
Advertisements
شاذلي عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الأحد حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم تم ضبط (5) أسلحة نارية و(4 ) متهمين وكمية من البانجو تزن (350) جرام و(718) قرص مخدر.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 715 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (134) حكم حبس جزئي، و( 27 ) حكم حبس مستأنف، و( 393 ) أحكام غرامات، و( 157 ) أحكام المخالفات .

وأقرأ أيضًا:
أسوان تشارك فى موكب نقل المومياوات.. والمواطنون : نفخر بهذا الحدث العالمي

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 17 قضية تموينية شملت ضبط ( 5 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 6 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 2 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، فضلًا عن ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 516 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 مركبة توك توك وتروسيكل بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 86 مخالفة، وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 93 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 104 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 115 مخالفة متنوعة.

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تنفيذ 768 حكما وضبط 486 مخالفة مرورية و23 قضية تموينية في حملة بأسوان

تنفيذ 752 حكمًا وضبط 467 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

فى حملة بأسوان: تنفيذ 778 حكمًا قضائيًا وضبط مخالفات مرورية وتموينية

فى حملة بأسوان .. تنفيذ 723 حكما وضبط 31 قضية تموينية

تنفيذ 701 حكم وضبط 30 قضية تموينية و 513 مخالفة مرورية بأسوان

تنفيذ 790 حكما وضبط 534 مخالفة مرورية و30 قضية تموينية بأسوان

ترشيحاتنا

يعود تاريخها إلى 134 عامًا.. عملة نادرة تباع بمبلغ يقارب مليون دولار.. هذه قصتها

قدمت عزفًا منفردًا.. عازفة السوليست: العزف أمام الرئيس له رهبة

محمد زيدان متغزلا في زوجته : أنتي جنتي على الأرض

حسام البدرى : الكلام عن راتبى عيب ولا يليق

بمناسبة حفل المومياوات الملكية.. برقية تهنئة من أمير الكويت للرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين المستشار محمد الفيصل نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

Advertisements

تحور الكورونا داخل جسمه .. أزمة صحية حادة لـ هشام نصر ونقله للمستشفى

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

قرارات جديدة .. ماذا سيعلن وزير التعليم خلال الساعات القادمة؟

قرارات جديدة .. التعليم تعلن طرق وضوابط التقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

التعليم تلغي تطبيق نظام البابل شيت في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

مش هسخن .. تفاصيل صدام كارتيرون وإمام عاشور فى الجزائر وسر تجميده فى الزمالك

الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور على خلفية مباراة مولودية الجزائر

وزيرة الصحة: تلقي 148 ألفًا و 987 مواطنًا من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا حتى اليوم

بأسعار تنافسية.. التموين تعلن تخفيضات 35% على السلع الاستهلاكية بمعارض أهلا رمضان.. فيديو

قطع المياه عن بعض المناطق بـ القاهرة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعود تاريخها إلى 134 عامًا.. عملة نادرة تباع بمبلغ يقارب مليون دولار.. هذه قصتها

منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية

شاهد.. نتائج بطولة الجونة الدولية للموتوكروس فى مصر