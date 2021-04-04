تنفيذ 715 حكما وضبط 516 مخالفة مرورية و17 قضية تموينية فى حملة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الأحد حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.
ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم تم ضبط (5) أسلحة نارية و(4 ) متهمين وكمية من البانجو تزن (350) جرام و(718) قرص مخدر.
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 715 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (134) حكم حبس جزئي، و( 27 ) حكم حبس مستأنف، و( 393 ) أحكام غرامات، و( 157 ) أحكام المخالفات .
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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 17 قضية تموينية شملت ضبط ( 5 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 6 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 2 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، فضلًا عن ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 516 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 مركبة توك توك وتروسيكل بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 86 مخالفة، وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 93 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 104 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 115 مخالفة متنوعة.
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم تم ضبط (5) أسلحة نارية و(4 ) متهمين وكمية من البانجو تزن (350) جرام و(718) قرص مخدر.
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 715 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (134) حكم حبس جزئي، و( 27 ) حكم حبس مستأنف، و( 393 ) أحكام غرامات، و( 157 ) أحكام المخالفات .
وأقرأ أيضًا:
أسوان تشارك فى موكب نقل المومياوات.. والمواطنون : نفخر بهذا الحدث العالمي
وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 17 قضية تموينية شملت ضبط ( 5 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 6 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 2 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، فضلًا عن ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 516 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 مركبة توك توك وتروسيكل بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 86 مخالفة، وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 93 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 104 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 115 مخالفة متنوعة.
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.