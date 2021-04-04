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تجارة حلوان تعلن عن مواعيد إعلان نتائج الامتحانات.. وكيل الكلية: نراعى تطبيق الإجراءات الاحترازية فى الأنشطة الطلابية.. والدراسة أونلاين حتى 8 أبريل

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:00 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
  • الدكتورة أمانى فاخر وكيلة كلية التجارة بجامعة حلوان
  • الدراسة أونلاين حتى 8 أبريل
  • الأنشطة الطلابية متاحة الطلاب
  • النتائج مع بداية شهر أبريل

كشفت الدكتورة أمانى فاخر، وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان، عن موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021.

 
وأكدت أماني فاخر لـ "صدى البلد" انتظام الدراسة بالفصل الثاني في الكلية، وأنها تعمل بنظام "الأون لاين" خلال أول ثلاثة أسابيع من الدراسة.
 

وقالت إن الكنترولات بالكلية انتظمت في أعمالها بالتوازي مع عقد الامتحانات، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية عقب انتهاء الامتحانات، وإنه جارٍ العمل على تصحيح امتحانات جميع الفرق لإعلانها في أقرب وقت، وأنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج فى بداية شهر أبريل.


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وأضافت أن الكلية تراعي إتاحة الأنشطة الطلابية أمام طلاب الكلية، ولكن مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة في مواجهة فيروس كوفيد 19 (كورونا)، وذلك لضمان سلامة جميع الطلاب.


وأوضحت أن عشيرة الجوالة بكلية التجارة تستعد المشاركة فى الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجامعة، وأنها حرصت على زيارتهم للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.


يأتى ذلك ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.




وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد أو تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة.


وكانت جامعة حلوان نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، أنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظا على سلامتهم.


وأكدت أمانى فاخر انتظام أعمال الفصل الدراسى الثانى بالكلية وتطبيق نظام التعليم الهجين، وذلك تماشيا مع الخطة جامعة حلوان والمجلس الأعلى للجامعات، بحيث يكون حضور طلاب الكليات العلمية من 3 -4 أيام، يومان لطلاب الكليات النظرية.


وأوضحت أن هناك انتظاما فى عملية رفع المقررات الدراسية بالفصل الدراسى الثانى على المنصة التعليمية الخاصة بالجامعة ليتابع الطلاب العملية التعليمية بسهولة.


وأعلنت جامعة حلوان عن بدء الدراسة بجميع كليات الجامعة، اعتمادًا على نظام التعليم الهجين خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث سيكون التعليم الإلكتروني بنسبة 60% والحضور بالجامعة بنسبة 40%.

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