وزير التموين: الإعلان عن الشركات الفائزة بمشروع المخازن الاستراتيجية نهاية أبريل

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم الإعلان عن الـ 4 شركات الفائزة بتنفيذ المخازن الاستراتيجية الجديدة، قبل نهاية شهر أبريل الجاري.





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وقال خلال المؤتمر السنوي الاول لغرفة الصناعات الغذائية، إنه تم الانتهاء من التقييم الفني للعروض المقدمة من الشركات، وجار الانتهاء من التقييم الفني لتلك العروض.





وذكر المصيلحي أن تلك المخازن ستعد نقطة تحول مهمة للصناعة والتجارة والتصدير حيث يوجد بها اماكن تبريد وتجميد، منوها بان مساحة المخازن كبيرة تتراوح بين 20 و100 فدان.





وعلى جانب آخر لفت إلى أن شركة رانجيس الفرنسية ستبدأ خلال الشهر الجاري تطوير أسواق الجملة الكبرى في العبور و 6 أكتوبر.



