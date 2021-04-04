حسين منصور: 260 منشأة فى القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء

أكد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هناك 260 منشأة غذائية فى القائمة البيضاء و250 منشأة فى قطاع التعبئة ، على الرغم من وجود 1206 منشآت.









وقال منصور خلال الجلسة الأولى من المؤتمر السنوى الأول للصناعات الغذائية الذى تنظمة غرفة الصناعات الغذائية اليوم ، إن هناك 17 ألف منشأة تجارية فى الغرف التجارية لم تسجل فى هيئة سلامة الغذاء ، مشيرا إلى أن عدم وجود عقوبات كان له السبب فى العزوف عن الانضمام للهيئة.





وأضاف أن هناك شكوى من مغالاة التراخيص للشركات على العلم انها بقيمة 5 آلاف جنيه فى العام الواحد ، موضحا أنها تمثل ملاليم .





وشدد على أهمية وجود رقابة من الدولة على الصادرات المصرية، حيث إنها تمثل سمعة مصر بين دول العالم ، لافتا إلى أنه على سبيل المثال مصر من أكبر الدول فى إنتاج التمور.



