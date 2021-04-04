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اقتصاد

حسين منصور: 260 منشأة فى القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:24 م
منشأت صناعات غذائية
منشأت صناعات غذائية
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ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هناك 260 منشأة غذائية فى القائمة البيضاء و250 منشأة فى قطاع التعبئة ، على الرغم من وجود 1206 منشآت.


وقال منصور خلال الجلسة الأولى من المؤتمر السنوى الأول للصناعات الغذائية  الذى تنظمة غرفة الصناعات الغذائية اليوم ، إن هناك 17 ألف منشأة تجارية فى الغرف التجارية لم تسجل فى هيئة سلامة الغذاء ، مشيرا إلى أن عدم وجود عقوبات كان له السبب فى العزوف عن الانضمام للهيئة.

وأضاف أن هناك شكوى من مغالاة التراخيص للشركات على العلم انها بقيمة 5 آلاف جنيه فى العام الواحد ، موضحا أنها تمثل ملاليم .

وشدد على أهمية وجود رقابة من الدولة على الصادرات المصرية، حيث إنها تمثل سمعة مصر بين دول العالم ، لافتا إلى أنه على سبيل المثال مصر من أكبر الدول فى إنتاج التمور.

وأضاف أن حجم إنتاج مصر من التمور يمثل 17٪ من الإنتاج العالمى ، ومع ذلك فإن حصة مصر من صادرات التمور 3٪.
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