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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 33 جهازا تعويضيا للأسر الأكثر احتياجًا بالبحيرة

جمعية الأورمان
جمعية الأورمان

أكد اللواء هشام سالم محافظ البحيرة على  دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في ورحلته إلى المجتمع المحلي.


وأشاد محافظ البحيرة ، بالدور الحيوي والهام الذي يقوم به جمعية في هذا المجال في المجتمع المحلي ، وفضاء المجتمع في كافة الحقوق الأساسية في جميع الحالات الأولى بالرعاية و كاهل المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية حياة كريمة.


وقال عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالبحيرة، إنه تم إيجار 33 جهاز تعويضي بإجمالي 495 ألف جنيه بنطاق مراكز أبو المطامير وكوم حمادة والرحمانية وايتاي البارود ودمنهور وشبراخيت و المحمودية و حوش عيسى والدلنجات وأبو حمص وكفر الدوار.


يأتي ذلك في إطار الحلقة الأولى من الحلقة الأولى بالرعاية والرعاية كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة سبل التواصل الاجتماعي في حياة كريمة.

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