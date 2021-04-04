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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل تورتة بالكاكاو والفانيليا

طريقة عمل تورتة بالكاكاو
طريقة عمل تورتة بالكاكاو والفانيليا

تعد التورتة من أكثر انواع الحلويات التى لاتجيدها النساء في سنة أولى مطبخ مما يضطرها لدفع أموال كثيرة لشراءها من الخارج.

نقدم لكم طريقة عمل تورتة بالكاكاو والفانيليا بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير تورتة بالكاكاو والفانيليا
10 بيضة 
2 كوب دقيق 
2 كوب سكر بودره 
2 ملعقة بكينج بودر 
رشة ملح 
كريمة باللبن 
كريمة بالشيكولاتة 
فانيليا 
2 ملعقة كاكاو شيكولاتة مبشورة

طريقة تحضير تورتة بالكاكاو والفانيليا
* إفصلى الصفار عن البيض وإضربى البياض فى الخلاط جيدا مع رشة الملح ثم إضربى الصفار مع السكر و الفانيليا .

* أضيفى الدقيق و البيكنج بودر مع التقليب الجيد ثم ضعى بياض البيض المضروب جيدا مع التقليب بخفة . ثم قسميه الى جزءيين و ضيفى الى جزء منهم 2 ملعقة كاكاو.

* إخبزى الكيك فى فرن ساخن 170 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة و اتركى الكيك حتى يهدأ .

* ضعى طبقات من الكيك الأبيض و البنى بالتبادل و احشيها بالكريمة و زينيها بالكمبوت و تقدم باردة.

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