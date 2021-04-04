رفع الجلسة العامة بالشيوخ وعودة الانعقاد غدًا

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على 5 مواد من مشروع قانون الوقف الخيري المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب.





ومن المقرّر أن يستكمل المجلس المناقشات في الجلسة العامة صباح غدٍ الاثنين.



