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رئيس التحرير
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تعليم

بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.. القومي للبحوث ينظم ورش عمل تفاعلية عبر الإنترنت

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

أعلن الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث وتحت إشراف الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشؤون البحثية تقوم وحدة المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث بتنظيم سلاسل من ورش العمل التفاعلية عبر الإنترنت بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وبإستضافة دار النشر الدولية العلمية المتخصصة  Elsevier، أشرفت عليها الوحدة برئاسة أ.د.هبة الرفاعي رئيس الوحدة.

وتتوج هذه السلاسل بورشة عمل يوم الأربعاء الموافق 7 إبريل 2021 وهي ورشة عمل متميزة جديدة من نوعها تلقيها د. كانودا شاردا ود. ميشيل موزيو المحررين العلميين بمجلة أي ساينس التابعة للسيفير، وذلك في ختام سلسلة لاقت نجاحا منقطع النظير بحضور ما بين 1700 إلى 1800 باحث وباحثة ومشاركات من المركز القومي للبحوث وجامعات وأكاديميات بحثية داخل وخارج مصر وفي عدد من الدول الأفريقية والشرق الأوسط والعرب المغتربين في أوروبا والأمريكتين وهذه السلسلة الحصرية تحت عنوان "الكورس الإرشادي للمراجعة العلمية للأبحاث" و قد شارك فيه بخبرته العملية أ.د. محمد الشيمي أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة ، بالتعاون مع المهندس خالد شعلان إستشارى الحلول البحثية الأساسية الخاصة بالسيفير في أفريقيا برعاية بنك المعرفة المصري.

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 قام بتنظيم هذا العمل من وحدة المؤتمرات د. آية خليل أستاذ مساعد الأنثروبولوجيا البيولوجية ود. الزهراء أحمد الموافي باحث مساعد بقسم صحة الطفل بشعبة البحوث الطبية بالمركز.
 
وقد بدأ منذ مطلع عام ٢٠٢١ تنفيذ سلسلة جديدة متخصصة من ورش العمل وقام بتنظيمها د.الزهراء أحمد الموافي الباحث المساعد بالمركز والمهندس خالد شعلان إستشارى الحلول البحثية الأساسية الخاصة بالسيفير في أفريقيا والمسؤول عن بناء القدرات و دعم الباحثين بهدف خدمة قطاع البحث العلمي فى مصر وتنمية قدرات ودعم وتقديم الحلول للكوادر البحثية،  تحت عنوان "كيفية تحسين إنتاجية البحث والتطوير باستخدام Reaxys" ويحاضر فيها السيد أليكسي مويسييف خبير الكيمياء والصيدلة والعلوم الحيوية ومستشار عملاء حلول العلوم الحيوية من روسيا، حيث قد تم تنفيذ عدد ٣ ورشات منذ شهر يناير ٢٠٢١ وقد تم استكمال السلسلة بعدد ٣ ورش عمل متخصصة أخرى خلال شهر مارس ٢٠٢١.

تأتي هذه السلسة التخصصية بعد نجاح السلاسل السابقة التي تم تنظيمها مع دار النشر الدولية Elsevier خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر ٢٠٢٠، وكان عددها ١٢ ورشة عمل تفاعلية تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز البحث الخاص مع Elsevier لإكتشف الحلول Core Solutions وكذلك إكتشاف مقاييس البحث على سكوبس وسايتسكور والكوارتيل المحدثة واستخدام ميندلي لترتيب المصادر البحثية وكذلك التمويل المؤسسي الداخلي، كما تطرقت ورش العمل إلى دعم  الأطباء فى عالم من المعرفة الطبية الديناميكية وكيفية دعم البحث الهندسي والكميائي وكذلك ورشة عمل المؤلف: كيفية نشر كتاب إلكترونى Book Author Workshop والتي ألقتها السيدة كريستينا جيفورد / محررة بالسيفير وورشة عمل SciVal مع المتحدثة السيدة لوسيا شومبى / كبيرة مستشاري إستخبارات البحوث فى السيفير وذلك لحقيق أقصى إستفادة من ملفات تعريف المؤلف على Scopus”&QUOT.

وقد لاقت ورش العمل نجاحا وإنتشارا واسعا حيث كان متوسط الحضور بين 800 إلى 1200 بالفعالية الواحدة من داخل المركز وخارجه وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي.

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