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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا للقاء سيمبا.. موسيماني يجتمع مع جهازه المعاون بالأهلي

صدى البلد

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون، على هامش مران الفريق ظهر اليوم.

جاءت الجلسة؛ من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة، والتي تشهد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.

وقطع الأهلي بشكل رسمي تذكرة التأهل إلي ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، بعد تعادله أمس أمام المريخ السوداني بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجوهرة الزرقاء.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، عقب العودة من السودان أمس، حيث خاض الفريق مرانا خفيفا، في إطار البرنامج الاستشفائي الذي وضعه الجهاز الفني.

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