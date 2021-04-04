تراجع محمد صلاح .. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي





نجح هاري كين في تسجيل هدفي فريقه توتنهام أمام منافسه نيوكاسيل يونايتد والتى انتهت بالتعادل هدفين لمثلهما والتي اقيمت علي ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





سجل هاري كين هدفي فريق توتنهام في الدقيقة 30 ، 34 من عمر اللقاء، في حين سجل جويلينتون هدف فريق نيوكاسيل في الدقيقة 28 من زمن المباراة.





وتفوق هاري كين في صراع هدافي الدوري الانجليزي على محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول.





ويصبح ترتيب الهدافين بعد نهاية مباراة توتنهام ضد نيوكاسيل :





1 - هاري كين : 19





2 - محمد صلاح :18





3 - بورنو فيرنانديز : 16





4 - باتريك بامفورد : 14









تشكيل توتنهام :





حراسة المرمي : لوريس





الدفاع : تانغانغا - رودون - سانشيز - ريجيلون





الوسط : هويبيرج - ندومبيلي - لو سيلسو - لوكاس





الهجوم : فينيسيوس - هاري كين





ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 49 نقطة، بينما جاء فريق نيوكاسل في المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة.