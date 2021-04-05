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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماجدة الرومي تشكر الرئيس السيسي.. وتؤكد: أنا جندى من جنود مصر

ماجدة الرومي تشكر السيسي وتؤكد " أنا جندى من جنود مصر"

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

وجهت الفنانة ماجدة الرومي، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة : "انا بشكر الرئيس السيسي على الثقة الى أعطاني إياها و بحب مصر، و بشكره على السماح لى بفتح القصر من أجل تصوير أغنية، وأنا  جاهزة فى أى وقت تطلبني فيه مصر لأى شئ.. وأنا جندى من جنود مصر".


وكان أخر ظهور للفنانة ماجدة الرومي ، عبر السوشيال ميديا ، يوم انفجار مرفأ بيروت، وقالت عبر صفحتها الشخصية ، إنها كانت متواجدة فى منزلها، موضحة أن منزلها بعيد عن موقع الانفجار.


ولفتت إلى أنها كانت فى حالة رعب، لأنها شعرت بهز شديدة فى الأرض، وأكدت أن الجميع تألم بما حدث ،  وأن العالم حتى الآن لا يعلم من وراء هذا الانفجار الكبير.


وتابعت :  الشعب اللبناني يستحق الحرية، والحياة الكريمة وسيادة بلاده، معقبة:" البلد محتلة بقرار الخونة".


وعن صورة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، وبكاءه معها ، خلال حوارها مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة “أون إى"، لا يوجد شخص لم يتأثر بما حدث للمواطنين بعد انفجار المرفأ.


وتابعت: طلب منى الغناء فى مرفأ بيروت بعد انفجاره لكنى لم استطيع، معقبة:" الدم لسه ما نشف".


وأكدت ماجدة الرومي، أنها تسمع صرخات الضحايا فى بيروت ليلا، مؤكدة :" لو طلب منى أغنى فى كل مكان فى العالم عشان اجيب ملايين تنقذ الشعب اللبناني سأفعل ذلك".

ماجدة الرومي الفنانة ماجدة الرومي اجتماع الرئيس السيسي اليوم اخبار مرفأ بيروت لبنان

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