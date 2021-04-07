البحرين تعلن 80 مليار برميل من النفط الصخري داخل حقل واحد

أكد وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن المخزون من النفط الصخري في حقل خليج البحرين يقدر بحوالي 80 مليار برميل، بناءً على الدراسات الفنية والمخبرية المتخصصة التي قام بها فريق الاستكشاف بشركة تطوير للبترول باستخدام المعلومات المتوفرة من حقل خليج البحرين والدراسات الإقليمية المتوفرة والأوراق العلمية المنشورة.

وأشار وزير النفط البحريني، إلى أن تم اعتماد المقدار من أكثر من شركة فنية استشارية عالمية كبرى متخصصة وعلى رأسها شركة “ديماك” الأمريكية المتخصصة في دراسة وتطوير حقول النفط غير التقليدية كما تجرى حالياً دراسات جيولوجية وهندسية ومخبرية متخصصة لدراسة النسب الممكن استخراجها من المخزون النفطي من حقل خليج البحرين.

وبحسب وسائل إعلان بحرينية قال وزير النفط في رده على سؤالين للنائب عمار قمبر والنائب محمد بوحمود حول النفط الصخري إنه من المتوقع البدء في حفر أول مجموعة من الآبار الإنتاجية في المنطقة البحرية لحقل خليج البحرين في نهاية العام القادم، مؤكداً وضع برنامج عمل مكثف وخطة زمنية لمدة 10 سنوات قادمة لتطوير خليج البحرين للانتقال من مرحلة تقييم الحقل والإنتاج الأولى منه وصولاً لمرحلة الإنتاج الفعلي التجاري وهذا ما يتوافق عملياً مع المعدل العالمي للتدرج التطويري ما بين مرحلتي الاكتشاف والإنتاج الاقتصادي للنفط الصخري.

وأضاف تم البدء فعلياً في مرحلة تقييم الحقل حيث تتم حاليا حفر مجموعة من الآبار التقييمية في مناطق اليابسة المجاور من المنطقة البحرية لحقل خليج البحرين لتقييم امتدادات الحقل ودراسة أفضل الطرق لإنتاج النفط عن طريق التكسير الهيدروليكي للطبقات الحاملة للنفط الصخري وهذا ما سيسهم في تحديد تكاليف الإنتاج والمردود المالي المتوقع لهذا الحقل.

وأوضح أن حساب المردود المالي المتوقع سيتم مع بداية مرحلة الإنتاج الفعلي التجاري لحقل خليج البحرين غير التقليدي، مشيراً إلى أن تطور مشروع إنتاج النفط الصخري من حقل خليج البحرين سيولد انتعاشة تجارية ومالية للمملكة تتمثل في خلق فرص استثمارية تجارية واعدة للاستثمار متمثلة في إنشاء مصانع جديدة وتوفير فرص عمل للشباب البحريني.

وحول التكلفة المتوقعة لإنتاج البرميل الواحد من النفط الصخري، قال وزير النفط ان تكلفة الانتاج من حقول النفط الغير تقليدية تعتمد على العديد من العوامل الفنية والتشغيلية واللوجستية والتجارية المختلفة من قبيل نوعية التكوين الصخري للطبقات، طرق التكسير الهيدرولوجي وتكنولجيا الانتاج وتطويره، وشبكات النقل من المناطق البحرية لمصنع التكرير وأسعار النفط العالمية، موضحاً ان تقدير تكلفة الانتاج من اي حقل نفط تحسب مع نهاية مرحلة تقييم الإنتاج لتراكم الخبرات الفنية والعلمية، لذلك من الصعب حاليا تحديد انتاج برميل النفط الواحد من حقل خليج البحرين.