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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح لتغذية الأطفال و حمايتهم من كورونا

فيروس كورونا و الأطفال
فيروس كورونا و الأطفال

يخشى العديد من  إصابة الأطفال بـ فيروس كورونا بالأخص مع زيادة الأعداد خلال الفترة القادمة، و تعتبر التغذية السليمة للأطفال  من أكثر الأمور التي تساعد في الوقاية من الإصابة بفيريوس كورونا.

لذا قدمت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح لتغذية الأطفال من شأنها تعزيز مناعتهم في ظل جائحة كورونا، وكان أبرزها .... 


-يحتاج الأطفال لتناول وجبة خفيفة أو اثنين أثناء النهار للمحافظةعلى نشاطهم.
-يجب تبديل الوجبات الخفيفة السكرية أو المالحة، بأخرى صحية مثل الجبن واللبن"يفضل ألا يكون محلي" والفواكه المقطعة أو المجففة، والبيض المسلوق.
-هذه الأغذية تشعر بالامتلاء وتساعد في بناء عادات صحية تستمر مع الأطفال مدى حياتهم".

 

أطعمة لتقوية مناعة الطفل 

من جانب أخر كشف موقع موقع food.ndtv.، عن بعض الأطعمة التي تساعد في تقوية مناعة الأطفال ..


-يتمتع الزبادي بإمكانيات كبيرة كعامل وقائي ومضاد للعدوى، قد تساعد زيادة استهلاك الزبادي في زيادة مقاومة الفرد للأمراض المرتبطة بالمناعة مثل الالتهابات، هذه الوجبة الخفيفة الصحية مليئة بالكالسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في الحفاظ على عظام قوية وصحية،  يساعد الزبادي طفلك على الشعور بالشبع أيضًا.


- يحتوي الجوز واللوز على أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية التي تساعد جسمك على مقاومة الأمراض، وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن أوميغا 3 تقلل من عدد التهابات الجهاز التنفسي لدى الأطفال.

 

 

مناعة الأطفال فيروس كورونا أطعمة تعزيز المناعة الوقاية من كورونا وجبات الأطفال

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