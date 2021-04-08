محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ آمنة تمامًا ونأمل في زيادة السياحة الأوكرانية

أكد خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن شرم الشيخ آمنة تمامًا صحيًا وأمنيًا، معرب عن أمله في زيادة أعداد السياحة الأوكرانية الوافدة إلى مصر خلال الفترة القادمة.



جاء ذلك في ختام ورشة عمل حضرها أكثر من 250 شركة من منظمي الرحلات الأوكرانية والتي نظمتها إحدى شركات السياحة المصرية المتخصصة في مجال السياحة الأوكرانية وذلك بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ.



وقال المحافظ "إننا جميعاً كجهاز تنفيذي وأجهزة معاونة نعمل جاهدين لراحة وتحقيق متطلبات السائحين"، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير مدينة سانت كاترين بنهاية العام الجاري لتصبح أكبر مدينة صديقة للبيئة في العالم والمقصد السياحي الديني الأول، داعيًا إلى زيارتها ضمن برامجهم السياحية في القريب العاجل.



وشهد المحافظ توزيع شهادات حضور ورش العمل للشركات الأوكرانية، موجها التحية والشكر للشعب الأوكراني الصديق لدعمه للسياحة بشرم الشيخ.

