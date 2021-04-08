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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاندا ارتشيل بإطلالة صيفية جذابة

بإطلالة صيفية.. هاندا أرتشيل تتألق في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

شاركت هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

 

 و ظهرت هاندا ارتشيل في الصورة بإطلالة صيفية مبهجة مما أثار إعجاب متابعيها.


من الناحية الجمالية، اعتمدت هاندا على وضع مكياج يبرز جمال ملامحها مما جعل إطلالتها مميزة.

الجدير بالذكر أن هاندا ارتشيل هي ممثلة وعارضة أزياء تركية من مواليد 24 نوفمبر 1993، اشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام ، وفي 2012 انضمت إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول.

 

وتتألق الممثلة التركية هاندا أرتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها ولذلك هي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".

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