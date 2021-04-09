انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لأمراض الأوردة بطب جامعة أسوان .. شاهد

انطلقت أمس الخميس فعاليات الأسبوع العالمي لأمراض الأوردة تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، وأيضاً الدكتور عماد الدين حسين رئيس قسم التوعية الدموية بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية الفيدرالية الافريقية لجراحة الأوعية الدموية والأوردة، والدكتور محمد إسماعيل رئيس القسم ، والدكتور عصام الشريف، والدكتورة حنان حامد رئيس قسم الأوعية الدموية بجامعة عين شمس.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن محمود عثمان علي أهمية دور كلية الطب في الارتقاء بالمنظمة الطبية والبحثية بالجامعة ونقدم لها كل الدعم من ادارة الجامعة وكان للمنظومة البحثية بكلية الطب دور كبير في تحقيق المراكز العلمية والتصنيفات البحثية التي حققتها الجامعة عالميا.

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وأضاف أيمن عثمان أنه يهدف المؤتمر إلي التوعية الطبية لسلوكيات والعادات الخاطئة التي تسبب أمراض الاوردة الدموية وأن مثل هذه المؤتمرات العلمية والطبية تهدف إلى استقطاب السياحة العلاجية بمحافظة أسوان.

وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب أنه تضم فعاليات اليوم العلمي وسائل توعوية بين المواطنين بأهمية وخطورة أمراض الأوردة وكيفية الوقاية منها بالإضافة إلى محاضرات مبسطه لشباب الأطباء الممارسين في مجال جراحة الأوعية الدموية وهيئة التمريض ومقدمي الخدمة الطبية والعلاجية .

وذكر الدكتور عماد حسين رئيس الجمعية الفيدرالية الافريقية لجراحة الاوعية الدموية الأوردة أن هذا المؤتمر انبثقت فكرة تنظيمه بجامعة أسوان من خلال الدعوة التي وجهت إلي مصر من منظمة الصحة العالمية على إقامة فعاليات علمية من خلال الاحتفال بالأسبوع العالمي لأمراض الأوردة في الفترة من 5-11 أبريل 2021.

وأنه قد تم توجيه الدعوة إلي مصر باعتبارها الدولة الرائدة في هذا المجال بالقارة الأفريقية والوطن العربى والدكتور عماد حسين رئيس الفيدرالية الإفريقية لجراحة الأوعية الدموية والأوردة ومؤسس جمعية مصر للعلوم والمشرف على قسم جراحة الأوعية الدموية بجامعة أسوان.

فيما أشار الدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم الاوعية الدموية بطب جامعة أسوان الي أنه تأتي فاعليات المؤتمر في إطار معاناة الكثير من الأشخاص في الفئة العمرية من سن 18-70 عاما من أمراض الأوردة سواء الأوردة السطحية أو العميقة على هيئة قصور وردي مزمن بالساقين أو جلطات الأوردة العميقة مما قد يؤدي إلي مضاعفات خطيرة على المدى القريب أو البعيد ونسبة وانتشار هذا المرض في المجتمع يتراوح ما بين نسبة 17 حتى 20 % وقد حرصت العديد من المجتمعات الطبية لأمراض وجراحة الأوعية الدموية على مستوى العالم على المشاركة في هذا الأسبوع العالمي.

وكانت قد بدأت فاعليات المؤتمر بالسلام الوطني وكلمات المشاركين ورحب الدكتور أيمن عثمان القائم بعمل رئيس الجامعة بالحضور وضيوف المؤتمر.وفي ختام الجلسة الافتتاحية قام الحضور بالتقاط الصور التذكارية.