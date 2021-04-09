فلتت منك المرة دي.. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ فرج عامر بشأن العرض الإماراتي لـ الهاني سليمان

علق الإعلامي مدحت شلبي على اعلان فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن تلقي عرض من أحد الأندية الإماراتية لضم الهاني سليمان حارس مرمي الفريق .

وأكد مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة “ أون تايم سبورت 2 ” أن فرج عامر لديه خبرة كبيرة في تسويق اي للاعب في الفريق وسبق له أن باع لاعبين بمبالغ خرافية .

واضاف مدحت شلبي قائلا لـ فرج عامر “ فلتت منك دي يا فرج ”.

وأضاف أن الإمارات لا تتعاقد مع حراس مرمى اجانب مثلما الحال في الدوري المصري مشددا ان تصريح فرج عامر يعني انه يرغب في تسويق الهاني سليمان .

وكان فرح عامر كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” : “عرض خليجي للهاني سليمان نجم نادي سموحة ومجلس إدارة النادي ارجأ النظر فيه لنهاية الموسم ”.