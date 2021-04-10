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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احتفالية المرأة المصرية في عصرها الذهبي بجامعة عين شمس ..اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تحتفل  جامعة عين شمس  بالمرأة المصرية،  اليوم السبت الموافق 10 ابريل 2021 ، بندوة «المرأة المصرية في عصرها الذهبي».
 
يشهد الاحتفالية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نيفين القباج وزيرة التضامن، محمد سعفان وزير القوي العاملة،  مدير مكتب الأمم المتحدة وأعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وعدد من النائبات، وممثلي مكتب الأمم المتحدة للسكان، ولفيف من الشخصيات العامة ممن أسهموا في دعم المرأة داخل المجتمع، وممثلي نادي ليونز بمصر.

 
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يأتى ذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم د. هند الهلالي مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش بالجامعة.
 
وستقام الاحتفالية في تمام الساعة الواحدة ظهراً بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.


ويقام علي هامش الندوة معرض خيري للطلاب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، وكذلك تكريم للأمهات المثاليات اللائي تم تكريمهن من رئيس الجمهورية والأمهات اللائي فقدن ابنائهن في حادث قطار سوهاج الشهر الماضي، كما يصاحب الندوة عرض مسرحي من فريق المتطوعين بوحدة مناهضة العنف والتحرش بالجامعة والذي يتناول محاكاة درامية لأحد قضايا العنف ضد المرأة ويقدم فريق كورال كلية البنات فقرة موسيقية في ختام الاحتفالية.
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جدير بالذكر ان ندوة المرأة المصرية في عصرها الذهبي تأتي كختام نشاط وحدة مناهضة العنف والتحرش داخل جامعة عين شمس احتفالا بشهر المرأة والذي تضمن عددا من الفاعليات والأنشطة كحملات التوعية وورش العمل والندوات التثقيفية الخاصة بزيادة الوعي بآليات واستراتيجيات دعم المرأة داخل المجتمع الجامعي وتشجيعها علي عدم الاتجاه للوحدة في حال تعرضها لأي من أشكال التنمر أو التحرش. وكذالك تم تقديم مجموعة من ورش العمل التي تنمي النواحي النفسية والجسدية للمرأة لتجعلها قادرة علي التغلب علي اي من صور العنف والتحرش.

اخبار التعليم المرأة المصرية رئيس جامعة عين شمس وزير التعليم العالي يوم المرأة

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