فى المنزل.. طريقة عمل العيش الشامي لـ السحور

اعملي خبز شامي لاسرتك فى رمضان

يفضل الكثيرون تناول الخبز الشامي وقت السحور في شهر رمضان الكريم، بسبب خفته وطعمه اللذيذ الغني.

وبدلا من شرائه يوميًا، حضريه في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة بكل سهولة، لتتناولوه وهو طازج ومضمون.

في السطور التالية جمعنا لك أسهل وأسرع مكونات وطريقة تحضير مضمونة من نجلاء الشرشابي في برنامجها "على قد الإيد" على شاشة "سي بي سي سفرة".

مقادير تحضير الخبز الشامي

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ماء دافىء للعجن

رشة سكر

رشة ملح

سمسم

حبة البركة



طريقة تحضير الخبز الشامي من نجلاء الشرشابي

* يخلط في العجان الدقيق والسكر ولبن البودرة والملح والخميرة

* يضاف الماء تدريجيا حتى الحصول على عجينة متماسكة

* تترك العجينة حتى تختمر

* تشكل العجينة على شكل دوائر

* يدهن قليل من الماء على وجه العجين ثم يضاف السمسم أو حبة البركة

* يوضع الخبز على صاج الفرن الساخن ويخبز حتى تمام الطهي

* ويقدم