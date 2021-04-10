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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد أحدث ظهور لـ رانيا يوسف من الجيم

صدى البلد

نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو  جديد  من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة جذابة  بملابس رياضية من إحدى صالات الجيم .

و كان قد وربط البعض بين قرار اعتزال الإعلامي المغربي نزار الفارس لتقديم البرامج وأزمته مع الفنانة رانيا يوسف خاصة أنه اكد فى كلمته تلقيه عددا من التهديدات بالقتل.

وتسبب هذا الأمر فى حالة من الجدل الواسع خاصة أن بعض أصابع الاتهام أشارت إلى رانيا يوسف، وهو الأمر الذى حرص نزار الفارس على نفيه مؤكدا فى تصريحات خاصة أن كل ما يتردد بشأن تهديد رانيا يوسف له أمر عار تماما من الصحة.

وأكد نزار أن رانيا ليس لها علاقة بقرار الاعتزال تماما من تقديم البرامج، كما أنها ليس لها علاقة بالتهديدات التي تلقاها.

ونشر الإعلامى المغربى نزار الفارس تعليقا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام يعلن فيه عن انسحابه تماما من تقديم البرامج التلفزيونية.

وقال نزار الفارس: "أعلن لكم انسحابي من تقديم البرامج نهائيا دون ذكر الأسباب حجم الضغوطات كبير".

وكشف نزار فى تعليق آخر عن تلقيه العديد من التهديدات بالقتل وهو الأمر الذى دفعه إلى الاعتزال عن تقديم البرامج نهائيا.

كان نزار أثار عددا من الأزمات فى الفترة الأخيرة خاصة مع الفنانة رانيا يوسف والتى وصلت الى ساحات القضاء.

كما أثار نزار حالة من الجدل الواسع بعد تقديم حلقة خاصة مع الراقصة "اليسار" والتي كانت مثارا للجدل بسبب الراقصات الجريئة التى حملتها الحلقة خاصة مع تسريب عدد من الفيديوهات الخاصة برقصها ببدلة رقص جريئة.

 

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