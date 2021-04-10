عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرض مصر لكتل هوائية سامة.. حقيقة أم شائعة

المركز الاعلامى لمجلس
المركز الاعلامى لمجلس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت.

 

وقال المركز، إنه لا صحة لما يتداول حول تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت.

 

وكان قد نفي المركز ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رابطاً جديداً لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقي برنامج "تكافل وكرامة" في الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي روابط جديدة لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقي برنامج "تكافل وكرامة" في الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان، مُوضحةً أن الرابط المتداول مزيف، وأن تلك المنحة وهمية ولا علاقة للوزارة بها،.

 

وأشارت إلى أن أي منح أو مساعدات تقدم لمستحقي "تكافل وكرامة" يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي "moss.gov.eg"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.

مصر كتل هوائية سامة غاز ثاني أكسيد الكبريت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شهر رمضان

ترشيحاتنا

القائمة الكاملة لـ اسعار دودج 2021 في السعودية

وزيرا الإنتاج الحربي والزراعة ومحافظ المنيا يفتتحون المركزي النموذجى لتجميع الألبان بأبوقرقاص

شروط اعتماد المعاهد الأزهرية من ضمان جودة التعليم وعددها.. تعرف عليها

بسام راضي: السيسي يستقبل الرئيس التونسي بقصر الاتحادية

لا تغادر ليفربول.. مدافع ريال مدريد السابق يوجه نصيحة لـ محمد صلاح "خاص"

مزاد جديد يضم سيارات مجلس الشيوخ وجهات حكومية بمصر

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الحرارة مستمر.. الأرصاد: طقس الغد بارد والملاحة مضطربة

مسؤول أوروبي يعلن موعد انتهاء جائحة كورونا

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

ارتفاع ما قبل رمضان.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

ads

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ما بين الصغر والكبر لاعبون كره قدم يتألقون

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

المزيد