تعرض مصر لكتل هوائية سامة.. حقيقة أم شائعة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت.

وقال المركز، إنه لا صحة لما يتداول حول تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت.

وكان قد نفي المركز ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رابطاً جديداً لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقي برنامج "تكافل وكرامة" في الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي روابط جديدة لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقي برنامج "تكافل وكرامة" في الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان، مُوضحةً أن الرابط المتداول مزيف، وأن تلك المنحة وهمية ولا علاقة للوزارة بها،.

وأشارت إلى أن أي منح أو مساعدات تقدم لمستحقي "تكافل وكرامة" يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي "moss.gov.eg"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.