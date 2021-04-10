وزيرا الإنتاج الحربي والزراعة يفتتحان مركز تجميع الألبان بالمنيا

افتتح اليوم المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والسيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، مركز تجميع الألبان بأبو قرقاص بالمنيا، وذلك بحضوراللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وعدد من قيادات الوزارتين .



وأشار المهندس محمد أحمد مرسي، إلى أن افتتاح هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية للاستفادة من حجم ما تنتجه مصر من ألبان ، لافتاً إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تعمل من خلال كافة شركاتها التابعة على تلبية إحتياجات هذه المراكز من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المراكز وفق أرقى المعايير وذلك لما تحققه من مردود صحي وغذائي عالي الجودة.

وأوضح أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربى فى هذا المشروع، يأتى من منطلق إيمان الوزارة بضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية والتى تحقق صالح المواطن فى المقام الأول كما أنها تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة وذلك في إطار توجه الدولة بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي .

من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مركز تجميع الالبان النموذجى بابوقرقاص على أعلى مستوى من الجودة والمواصفات الفنية القياسية حتى يكون نموذجا يحتذى للقطاع الخاص والمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات تجميع ألبان حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 10طن لبن يوميا ويمكن مضاعفاتها إلى 20 طن ومزود بمنظومة تبريد سريع بقدرة 5 طن / الساعة ويشتمل على 2 تانك تبريد بطاقة الواحد 5 طن لبن ووحدة لغسيل وتعقيم خطوط اللبن ووحدة غلاية لغسيل وتعقيم خطوط اللبن ومعمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة

واضاف القصير إن الوزارة تعمل على خطة موسعة الآن لرصد وتطوير جميع مراكز تجمعات الألبان على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتوسع فى المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان للحفاظ على هذه الثروة القومية من الألبان التى تنتجها مصر.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بعقد بروتوكولات تعاون مع البنوك لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع بفائدة 5% لمساعدة صغار المربين والشباب وتوفير فرص عمل لهم فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة 2030 للقضاء على البطاقة والاستفادة من الجهود المبذولة فى هذا القطاع.



وأكد وزير الزراعة، أنه تم حصر 826 مركزًا لتجميع الألبان ويمكن لجميع المواطنين الراغبين فى إنشاء وإقامة مراكز لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل، التوجه لأقرب إدارة زراعية أو مديرية زراعة لتقديم الطلبات، مشيرا إلي أن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى تقوم بتقديم الدعم الفني والتصميمات والمعاينات مجانا.

وعقب الافتتاح، قام الوزيران وكافة الحضور بعمل جولة تفقدية لعدد من مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مزرعة الجاموس المحسن وراثيا – محطة الزراعة الآلية – زراعات بنجر السكر – القمح- البرسيم الحجازى والصوب الزراعية.