شباب الصحفيين تهاجم جمال عيد: يدافع عن الإرهابيين ويعتبرهم سجناء رأي

شنت جبهة شباب الصحفيين هجوما كبيرا على ناشط السبوبة المدعو جمال عيد الشهير بأبو مسيلمة الكذاب بعد دفاعه المستمر عن المحبوسين في قضايا إرهابية من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية والتابعين لهم..

مؤكدة الجبهة علي أن عيد يعتبر المخربين من أرباب السوابق سجناء رأي .. أين حمرة الخجل يا عميل الإخوان ؟؟انت تبحث فقط عن مصالحك الشخصية وزيادة رصيدك في البنوك بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: "ليس غريبا على جمال عيد الذي صدعنا كذبا وزورا بشعارات وهمية وخطب رنانة عن حقوق الإنسان أن يكون هو خط الدفاع الأول عن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لأن المقابل كبير باليورو والدولار؟

وأضاف طوالة: جمال عيد يستغل مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق الشائعات وبث الفتن ونشر الأكاذيب ضد الدولة المصرية في إطار محاولات العملاء والخونة والمتأمرين لتشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.

وطالبت الجبهة بسرعة محاكمة جمال عيد بالقانون حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وسلامة أراضيه.