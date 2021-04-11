رامز عقلة طار.. ضرب مبرح من ويزو لـ رامز جلال | شاهد

عرضت قناة أم بي سي مصر، بروموا برنامج المقالب رامز عقله طار، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، مساء اليوم الأحد.

وأظهر البرومو، رامز جلال وهو ملقى على الأرض، وتقوم ويزو بتوجيه له عدة ضربا مبرحة، بعد أن اكتشفت أنها ضحية مقلبة.

وخلال البرومو، ظهر عددا من المشاهير في المجالات كافة ومنهم اللاعب الدولي رمضان صبحي نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، والفنان الكبير محمد هنيدي، والفنانة الكبيرة نيلي كريم، والمطرب الشعبي حمو بيكا، وللاعب الدولي مروان محسن نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، واللاعب الدولي محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، والفنانة ويزرو، والفنانة دينا الشربيني والفنانة سمية الخشاب.

وخلال البرومو، ضرب ضحايا رامز جلال من المشاهير، ضربا مبرحا، بعد اكتشافهم أنهم ضحية مقلبة المرعب.

وظهر رامز جلال، خلال البرومو بملابس رجل هندي وبميك أب مختلف، الأمر الذي آثار دهش الجميع من رواد السوشيال ميديا.



وفي نهاية البرومو قال رامز جلال، اللي يقولك رمضان مش جاي السنة دي، قول له تعالي كل زبادي.

وظهر في البرومو، ضحايا برنامج المقلب وهم يصرخون بشكل هستيري قبل أن يسقطون من أعلى على حمام سباحة بشكل مرعب.

