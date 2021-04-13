في أول أيام رمضان.. الأردن يسجل 2790 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الأردن، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، سجلت الوزارة 82 وفاة و2790 إصابة جديدة بالوباء.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة في الأردن إلى 672,090 إصابة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7937 حالة، فيما بلغت نسبة الفحوصات قرابة 11.71%، مقارنة مع 12.88% يوم الاثنين.

وأجري 23,823 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 6,372,263 فحصاً.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات الثلاثاء 6570 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 610,614 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 53,539 حالة.

