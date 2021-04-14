الرقابة المالية: شركات التأمين سددت 3.2 مليار جنيه تعويضات خلال شهرين

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية أن إجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين خلال شهري يناير وفبراير 2021 بلغت 3.2 مليار جنيه، مقابل 3.23 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بمعدل تراجع 0.9%.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت نحو 1.46 مليار جنيه خلال يناير وفبراير 2021، مقابل 1.74 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020، بتراجع قدره 15.9%.
وتابع تقرير هيئة الرقابة المالية: أن شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سددت تعويضات بقيمة 1.74 مليار جنيه خلال يناير وفبراير 2021، مقابل 1.49 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2020، بمعدل نمو يصل إلى 16.5%.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري تراجعت بنحو 5.1% لتسجل 2.81 مليار جنيه خلال يناير وفبراير 2021، مقابل 2.96 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي حوالي 397 مليون جنيه خلال يناير وفبراير 2021، مقابل 276.2 مليون جنيه خلال يناير وفبراير 2020، بزيادة قدرها 43.7%.
وحول مؤشرات التعويضات المسددة بقطاع التأمين وفقاً لنوع التأمين، أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري إرتفعت بنسبة 26% لتسجل 6.84 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2021، مقابل 5.43 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.