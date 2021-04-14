عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: شركات التأمين سددت 3.2 مليار جنيه تعويضات خلال شهرين

الرقابة -المالية
الرقابة -المالية

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية أن إجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين خلال شهري يناير وفبراير 2021 بلغت 3.2 مليار جنيه، مقابل 3.23 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بمعدل تراجع 0.9%.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت نحو 1.46 مليار جنيه خلال يناير وفبراير 2021، مقابل 1.74 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020، بتراجع قدره 15.9%.

وتابع تقرير هيئة الرقابة المالية: أن شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سددت تعويضات بقيمة 1.74 مليار جنيه خلال يناير وفبراير 2021، مقابل 1.49 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2020، بمعدل نمو يصل إلى 16.5%.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري تراجعت بنحو 5.1% لتسجل 2.81 مليار جنيه خلال يناير وفبراير 2021، مقابل 2.96 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي حوالي 397 مليون جنيه خلال يناير وفبراير 2021، مقابل 276.2 مليون جنيه خلال يناير وفبراير 2020، بزيادة قدرها 43.7%.

وحول مؤشرات التعويضات المسددة بقطاع التأمين وفقاً لنوع التأمين، أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري إرتفعت بنسبة 26% لتسجل 6.84 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2021، مقابل 5.43 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

الرقابةالمالية التامين يناير وفبراير2021 يناير مليار جنيه

موضوعات متعلقة

تقرير: 10.4% نموا في إيرادات أشباه الموصلات حول العالم في 2020

ترشيحاتنا

مصدر خطر على الأمن القومي.. تقرير المخابرات الأمريكية يحذر من طموحات الصين

شريف عامر يشيد بـ تركي آل شيخ لدعمه برنامج رامز عقله طار

نورتي قلبي.. صابرين تعلق على ظهور شريهان بعد غياب 19 عامًا

مجلس الشيوخ الأمريكي يصدق على تعيين مرشحة بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية

بعد 4 أيام من وفاة زوجها.. الملكة إليزابيث تعود للعمل

ننشر رسالة أحمد السقا لـ تامر حسني بعد غنائه تتر نسل الأغراب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

بيان سعودي عاجل حول برنامج رامز عقله طار

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

ننشر رسالة أحمد السقا لـ تامر حسني بعد غنائه تتر نسل الأغراب

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

بالرغم من تقدمها في العمر.. تعرف على سر جمال شعر الفنانة شريهان

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

انفراد.. بالعقد والتفاصيل.. صفقة الأهلي مع لاعب بيراميدز "باطلة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ