رواد السوشيال ميديا يهاجمون ميريام فارس بعد ظهورها في إعلان مصري

" مش دي اللي أجرها مرتفع علي المصريين "

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، استياء العديد من المصريين بعد ظهورها خلال شهر رمضان الحالي في حملة إعلانية لإحدي الشركات العقارية برفقة الفنان آسر ياسين .

ويعد هذا الظهور هو الأول لها بعد فترة من قيامها بمهاجمة المصريين حيث قالت في تصريح صحفي: "أصبحت تقيلة على المصريين علشان أجري مرتفع عليهم"، وهو ما جعل ظهور ميريام فارس التي تصدرت التريند علي محرك البحث جوجل يثير أزمة بين الجمهور والفنانين ايضا ومنهم الفنان كريم عفيفي والفنان أحمد الشامي اللذين انتقدا ظهورها على الشاشات المصرية بعد هذا التصريح .

وكانت ميريام أثارت الجدل منذ عامين على هامش مهرجان موازين لايقاعات الدولية في المغرب عام 2019 حيث قالت وقتها علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد لها قبل حفلها بالمهرجان ، إنها أصبحت تقيلة على المصريين ولم يعدوا يرسلوا لها حفلات بسبب ارتفاع سعرها وأجرها قائلة: "أجري مرتفع عليهم".

الا أن ميريام فارس عادت بعدها لتُقدم اعتذارًا إلى الشعب المصري نتيجة الجدل الذي أثارته تصريحاتها، قائلة: "لهجتي اللبنانية فتحت المجال لسوء الفهم".



وعلي الجانب الاخر تجاهلت ميريام فارس، الانتقادات التي طالتها، وقالت عبر حسابها الخاص على تويتر: "استمتعت بالعمل على هذه الحملة لصالح أحد المشروعات العقارية، أتمنى أن تنال الأغنية الجديدة #حالة_حلوة إستحسانكم"، وتابعت: "أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان. فرحانة كتير إني كون Trending في مصر بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرح الإعلان. وحشاني يا مصر"