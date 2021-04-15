كورونا منتشرة أوي يا أخوانا.. محمد علي خير يحذر المواطنين من تزايد الأعداد

علق الإعلامي محمد علي خير، على ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا الفترة الحالية، قائلا:" كورونا منتشرة أوي يا أخوانا..تقريبا كل بيت فيه مريض بـ كورونا".



وأضاف “خير” خلال برنامج “المصري أفندي” المذاع على قناة “المحور”، الحكومة أصدرت تحذيرات شديدة اللهجة نتيجة تزايد أعداد فيروس كورونا، موضحا أن وزارة الصحة أعلنت عن تجهيز أرض المعراض من أجل تطعيم المواطنين.



وشدد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا، مناشدا المواطنين من أجل التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا.



ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من شهر رمضان والعادات المنتشرة فيه، مشددا على أن لوضع الوبائي لكورونا يدعو للقلق

