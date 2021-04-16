عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 16 أبريل 2021

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 16 أبريل 2021، وفقا لآخر تحديث، بنحو 3 جنيهات، رابع أيام شهر رمضان، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 765 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تباينت أسعار الذهب اليوم الخميس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا، 765 جنيهًا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي: سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا، اليوم الخميس، 873 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس نحو 797 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس نحو 655 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس، نحو 508 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6122 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عالميا 1763 دولارا للاوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

 

الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم الذهب اسعار الذهب اليوم في مصر اسعار الذهب يوم الجمعة عيار 21 سعر الذهب عيار 21

ترشيحاتنا

أهالى كفر ميت العز فى الدقهلية للمسئولين: أسلاك الكهرباء تعرض أرواحنا للخطر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 4 -2021 والقنوات الناقلة

بعد تكليفات الرئيس بتطويرها.. العباسية أسسها الخديوي عباس لطلبة الكلية الحربية وسكنها جمال عبد الناصر

في 6 خطوات.. أهم النصائح لقائدي السيارات أثناء فترات الصيام

هل الاحتلام في نهار رمضان يفطر؟.. أمين الفتوى يوضح

تحديد الأربعة الأساسيين بجوار تابوت الأمير فيليب في جنازته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

موجود في كل منزل.. اكتشاف مادة طبيعية تعالج الاكتئاب

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

شوبير يعلن أسماء طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

التحريات تكشف ملابسات فيديو نزع محامي لكتافات ضابط بالعمرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ