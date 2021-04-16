شاهد... توك توك يقتحم شريط السكة الحديد في الشرقية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صور لتوك توك يقتحم شريط السكة الحديد، وأكدوا أنها بمحطة فاقوس في الشرقية.

فيما سادت حالة من التعليقات الغاضبة من تصرف قائد التوك توك وعدم يقظة المسئولين بالمحطة

وعلي جانب اخر تفقد الدكتورهشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفي منيا القمح المركزي، للإطمئنان علي الحالة الصحية للمصابين بحادث قطار منيا القمح بسبب إنقلاب عربتي قطار أمام مدخل الطريق الدائري بمركز منيا القمح، والذي وقعت أحداثه مساء أمس.

تابع وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة للحالات المحجوزة بالأقسام الداخلية بالمستشفي، والبالغ عددهم ٣ حالات، والتي تحتاج إلي الرعاية الطبية لاستقرار حالتهم من جراء الحادث، ووجه وكيل الوزارة مدير المستشفي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية، وعدم مغادرتهم المستشفي قبل تماثلهم للشفاء تماماً.

ووجه الدكتور هشام مسعود مساء أمس برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة الشرقية، فور وقوع حادث قطار منيا القمح، وتم الدفع بعدد ٣٣ سيارة إسعاف لمكان الحادث، والدفع بفرق الإنتشار السريع من ديوان مديرية الشئون الصحية، ومستشفي السعديين، والزقازيق العام، والمستشفيات القريبة، لمستشفي منيا القمح والتي استقبلت ١٥ مصاب، وتم تقديم الخدمات الطبية والاسعافات اللازمة لهم، ووجهت معالي وزيرة الصحة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، وتابع معالي محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي علي المرضي، وإجراء الفحوصات الطبية، والأشعات اللازمة، ولم يغادر وكيل الوزارة المستشفي حتي التأكد تماماً من تلقي جميع مصابي حادث قطار منيا القمح كافة أوجه الرعاية، وخروج ١٢ مواطن بحالة جيدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأن جميع المصابين كانوا يعانون من إصابات بسيطة إلي متوسطة عبارة عن "كسور وجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد .

وعلي جانب أخر قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر والتقدير لفريق القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، والمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، وذلك بعد إنقاذ حياة مريض بحالة حرجة بعد قيام الفريق الطبي بقسم القسطرة بقيادة الدكتور محمد منصور إستشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، ومشاركة الدكتور حسام عطيه، والدكتور محمد هاني بحيري، والدكتور يحيي محمد عادل أخصائي القلب بقسم القسطرة القلبية، بإجراء قسطرة قلبية إنقاذية عاجلة لحالة حرجة، تم إستقبالها ودخولها وحدة العناية المركزة للقلب، ولم تستجب للعلاج التقليدي، حيث تعاني من جلطة حادة بالشريان التاجي، مع مضاعفات شديدة أدت إلي صدمة بالدورة الدموية مع حصار مكتمل بكهربية القلب، تم خلالها علي الفور استدعاء استشاري القلب وجميع الطاقم الطبي المعاون له، وإجراء قسطرة فورية الساعة ٣ صباحا، وتم تركيب الدعامات اللازمة، والحالة الآن جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

وأشار الدكتور هشام مسعود الي أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٣٨٧ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر لمدير المستشفي، وجميع أطباء القلب والقسطرة المشاركين في هذا العمل، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

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