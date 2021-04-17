ارتفاع ضغط الدم ونوبات قلبية.. تعرف على أضرار تناول العرقسوس

يعد العرقسوس من أشهر المشروبات التي تقدم على مائدة الأسرة المصرية خلال شهر رمضان حيث يسبب أضرار عديدة للجسم.

يمتلك العرقسوس فوائد عديدة وبالرغم من ذلك وفي بعض الحالات تحدث اضرار العرقسوس للإنسان نتيجة لأسباب متعددة أبرزها طريقة الاستخدام الخاطئة والكميات الكبيرة.

لذلك قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أبرز اضرار العرقسوس وكيفية تجنب مخاطره و تناوله بأمان .

اضرار العرقسوس المشروب والمأكول..

عندما يؤخذ عن طريق الفم :

يعتبر العرقسوس آمنًا بالنسبة لمعظم الأشخاص عند تناوله بكميات محدودة، أما العرقسوس الذي تمت إزالته من مادة كيميائية تسمى glycyrrhizin آمن على الأرجح عندما يؤخذ عن طريق الفم بكميات أكبر كدواء، تسمى هذه المنتجات بعرق السوس المنحل (DGL) .



وتشمل أضرار العرقسوس هذه :

ارتفاع ضغط الدم ، وانخفاض مستويات البوتاسيوم ، والضعف ، والشلل ، وعدم انتظام ضربات القلب ، والنوبات القلبية.

اضرار العرقسوس على الصحة ..

الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الملح أو يعانون من أمراض القلب أو أمراض الكلى أو ارتفاع ضغط الدم يكونون أكثر حساسية له وأكثر عرضة للإصابة بـ اضرار العرقسوس، يمكن أن يكون لديهم هذه المشاكل بعد تناول كميات أقل من عرق السوس.

قد يصاب الأشخاص الذين يمضغون التبغ المنكه بالـ عرقسوس أو يشربون شاي العرقسوس أو يتناولون كميات كبيرة من الحلوى أو المستحلبات التي تحتوي على العرقسوس بارتفاع ضغط الدم والآثار الجانبية الخطيرة الأخرى.

اضرار العرقسوس للجلد...

عند وضعه على الجلد : يعتبر العرقسوس آمنًا عند وضع هلام بخلاصة جذر عرق السوس 2٪ على الجلد لمدة تصل إلى أسبوعين أو عند استخدام المستخلص في شطف الفم لمدة تصل إلى أسبوع، ولكن من اضرار العرقسوس عند وضعه على الجلد أنه يسبب طفح جلدي.

أضرار أخرى ل العرقسوس :

العرقسوس له أثار جانبية خطيرة في حالة تناول بكميات كبيرة ولأنه يخفض البوتاسيوم مما يسبب :

1ضعف العضلات

2ارتفاع ضغط الدم

3 اضطراب ضربات القلب

4 احتباس السوائل يؤثر على الكلى





• طريقة التحضير :

كوب من العرقسوس

كمية من الماء

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم

نضع العرقسوس في إناء ويضاف إليه بيكربونات الصوديوم

و يضاف الماء ويعجن جيدا

ويترك جانباً لمدة لا تقل عن ساعتين في مكان دافيء

يصفى بقطعة من القماش النظيفة ويقدم

