عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعرفي الزيوت التى تضر شعرك فى هذه الحالة

تجنبي استخدام هذه الزيوت على شعرك .. اعرفي العيوب

كيفية تجنب هذه الزيوت
كيفية تجنب هذه الزيوت على الشعر فى هذه الحالات

للحصول على شعر قوي وصحي ، نستخدم جميعًا منتجات شعر مختلفة في حياتنا اليومية. هناك شيء واحد شائع في جميع منتجات الشعر وهو زيت الشعر الجيد. يمكن استخدام العديد من زيوت الشعر الجيدة في روتين العناية بشعرك ، لكن بعض زيوت الشعر يمكن أن تضر بشعرك أيضًا ويجب تجنب استخدام هذه الزيوت. فيما يلي بعض الزيوت التي من الأفضل تجنبها في مواقف معينة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. زيت الزيتون


 

من المرجح أن يكون زيت الزيتون مفيدًا لروتين شعرك. ومع ذلك ، قد يجد الأشخاص الذين لديهم شعر رقيق ومستقيم صعوبة في التفكير في استخدام هذا الزيت لشعرهم لأنه يمكن أن يجعل شعرهم دهنيًا وثقلًا،زيت الزيتون يمكن أن يكون له تأثير على دورة نمو الشعر. كما أنه يسبب ظهور الرؤوس السوداء أو حب الشباب عن طريق سد مسام الجلد وبالتالي يجب تجنب استخدام زيت الزيتون للشعر إذا لاحظوا ظهور الرؤوس السوداء أو حب الشباب.

2. زيت الخروع

 

يستخدم زيت الخروع من قبل العديد من الأشخاص لنمو الشعر ولكن العديد من الأشخاص لديهم أيضًا حساسية من زيت الخروع ويمكن أن يؤدي ذلك إلى بعض الآثار الجانبية. يمكن أن يؤدي استخدام زيت الخروع على الشعر إلى التلبيد الحاد وهو حالة نادرة تصيب فروة الرأس. في هذه الحالة ، يصبح شعرك ملتويًا ومتشابكًا ، ويشكل كتلة حجرية صلبة مثل عش الطائر.

3. الزيوت المعدنية

 

الزيت المعدني هو خليط خفيف عديم الرائحة وعديم اللون من الألكانات العالية وغالبًا ما يتنكر في شكل نفط وشمع البارافين. المكونات الموجودة في الزيوت المعدنية ضارة بشعرك لأنها تسبب تراكمًا لا داعي له على خصلات الشعر مما يؤدي إلى تساقط الشعر. لذلك يجب عدم شراء زيت الشعر الذي يحتوي على الزيوت المعدنية. يمكن أن تؤدي الزيوت المعدنية أحيانًا أيضًا إلى العديد من ردود الفعل التحسسية مثل الاحمرار أو الحكة أو الطفح الجلدي أو التورم أو تهيج فروة الرأس أو الطفح الجلدي
 

4. زيت الكافور

 

يعتقد الكثير من الناس أن زيت الكافور يمكن أن يمنع تساقط الشعر ويعزز نمو الشعر ولكن يمكن أن يكون له أيضًا بعض الآثار الجانبية. يمكن أن يؤدي استخدام زيت الكافور إلى تجفيف فروة رأسك مما قد يؤدي إلى ظهور الطفح الجلدي وحب الشباب والالتهابات الفطرية. يعتبر زيت الكافور مادة قاسية جدًا على فروة رأسك وبالتالي فهي تسبب ضررًا أكثر من نفعها.

5. زيت الليمون

 

استخدم الكثير منا عن قصد أو عن غير قصد عصير الليمون بالزيت أو دهنه مباشرة على فروة الرأس دون معرفة آثاره الجانبية على صحة شعرنا. زيت الليمون الذي يتم استخراجه من قشر الليمون هو مزيج من العديد من المواد الكيميائية. إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح فقد يكون ضارًا. لا تستخدمي زيت الليمون على خيوط شعرك لأن طبيعته الحمضية يمكن أن تقلص جذع الشعر. هذا الزيت ليس جيدًا على الإطلاق للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل تساقط الشعر لأنه يمكن أن يجعل شعرهم يبدو أرق وجافًا وبلا حياة وهشًا.
 

كيفية تجنب استخدام الزيوت الشعر نصائح تجنب استخدام زيوت الشعر زيوت الشعر الشعر للشعر

ترشيحاتنا

البقاء للأذكى.. شاهد قرد يخدع نمرا ضخما حاول الانقضاض عليه| فيديو

أكلته التقنيات الحديثة.. حكاية مسحراتي شمال سيناء بدأها أسطى مقلة واختفت بعد عدوان 67

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

سعر سانج يونج تيفولي 2021 اليوم في مصر.. صور

أهالى كفر أبو العينين فى ميت غمر يطالبون بإزالة البيارات المتواجدة في منتصف الطرق

بعد الظهر.. موعد صلاة الجنازة على والدة أحمد خالد صالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

رفعوه لسابع سما| عمرو أديب يوجه رسالة لـ بطليّ "ملوك الجدعنة".. فيديو

حلم حياتي.. رأي صادم لـ نسرين أمين حول زواج الويك إند.. فيديو

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ