الحماية المدنية بقنا تسيطر على حريق اندلع فى 5 أفدنة قصب بقوص

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق اندلع فى مساحة تقارب ٥ أفدنة مزروعة بمحصول القصب فى مركز قوص.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، إخطاراً من مركز شرطة قوص، يفيد اندلاع حريق فى ٤ أفدنة

و١٠وقراريط مزروعة بمحصول القصب بمنطقة أبو الجود، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هانى الأتربى ، مدير الإدارة، و العقيد حسين صلاح ، وكيل الإدارة، بسيارتى إطفاء لموقع الحريق.

تمكنت قوة بقيادة النقيب أسامه حمدى، من السيطرة على الحريق، قبل امتداده لبقية الزراعات المجاورة.

تبين أن الحريق اندلع في مساحة ٤ أفدنة و ١٠ قراريط مزروعة بالقصب، دون أى خسائر بين المواطنين، فتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.