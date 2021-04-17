عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية بقنا تسيطر على حريق اندلع فى 5 أفدنة قصب بقوص

حريق قصب
حريق قصب

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق اندلع فى مساحة تقارب ٥ أفدنة مزروعة بمحصول القصب فى مركز قوص.

 

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، إخطاراً من مركز شرطة قوص، يفيد اندلاع حريق فى ٤ أفدنة 

و١٠وقراريط مزروعة بمحصول القصب بمنطقة أبو الجود، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

 

من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هانى الأتربى ، مدير الإدارة، و العقيد حسين صلاح ، وكيل الإدارة، بسيارتى إطفاء لموقع الحريق.

 

تمكنت قوة بقيادة النقيب أسامه حمدى، من السيطرة على الحريق، قبل امتداده لبقية الزراعات المجاورة.

 

تبين أن الحريق اندلع في مساحة ٤ أفدنة و ١٠ قراريط مزروعة بالقصب، دون أى خسائر بين المواطنين، فتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قنا قوص قصب حريق ٥ أفدنة أبوالجود

موضوعات متعلقة

من أسرة واحدة.. أهالى قنا يشيعون جثامين 5 ضحايا من حادث أتوبيس أسيوط الصحراوي

الكشف على 636 مواطنا خلال قافلة طبية لصحة قنا

ترشيحاتنا

منها الفيل الأزرق .. أحمد عز يتحدث عن إعجابه ببعض الأعمال الفنية لزملائه

إعلامية كويتية: أمن مصر المائي أولوية كبرى في الخليج

تويتر تعلن انقطاع الخدمة عن بعض المستخدمين حول العالم

أول من تناديه الملائكة.. الأزهر: عبادة في رمضان تخصص لك بابا من أبواب الجنة

شاهد.. زفة عريس في حفل زفاف خاطئ على عروس أخرى| فيديو

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفعوه لسابع سما| عمرو أديب يوجه رسالة لـ بطليّ "ملوك الجدعنة".. فيديو

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

حلم حياتي.. رأي صادم لـ نسرين أمين حول زواج الويك إند.. فيديو

إيمان البحر درويش: لو غنيت تتر مسلسل البرنس هيكون وصمة عار في جبيني

السعودية.. إجراء عاجل من وزارة الحج بشأن العمرة

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ