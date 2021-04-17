الحماية المدنية بقنا تسيطر على حريق اندلع فى 5 أفدنة قصب بقوص
تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق اندلع فى مساحة تقارب ٥ أفدنة مزروعة بمحصول القصب فى مركز قوص.
تلقى اللواء محمد أبوالمجد، إخطاراً من مركز شرطة قوص، يفيد اندلاع حريق فى ٤ أفدنة
و١٠وقراريط مزروعة بمحصول القصب بمنطقة أبو الجود، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.
من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هانى الأتربى ، مدير الإدارة، و العقيد حسين صلاح ، وكيل الإدارة، بسيارتى إطفاء لموقع الحريق.
تمكنت قوة بقيادة النقيب أسامه حمدى، من السيطرة على الحريق، قبل امتداده لبقية الزراعات المجاورة.
تبين أن الحريق اندلع في مساحة ٤ أفدنة و ١٠ قراريط مزروعة بالقصب، دون أى خسائر بين المواطنين، فتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.