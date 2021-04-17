تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أعلن المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط عن تعامل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 29 سفينة.



وأفاد المركز في بيان له اليوم بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 39409 أطنان تشمل : 20012 طن فوسفات و3547 طن رمل و5300 طن يوريا و3510 أطنان مولاس و152 طن علف بنجر و1668 طن أسمنت و5220 طن داى امونيوم.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 15105 أطنان تشمل : 1000 طن كسب صويا و 1200 طن خردة و 5450 طن كلوريد و 4455 طن ابلاكاش و 3000 طن قمح.



وأوضح أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 941 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و بنجر و بقدونس و ملوخية و ورق عنب و فاصوليا و خضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( بردقوش و بصل و ريحان و ثوم و زيتون و شمر و كتان و قطن و كزبرة و زعتر و لب سوبر و لوف ) و فواكه ( فراولة و برتقال و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و ايطاليا و انجلترا و الصين و كرواتيا و كوريا الجنوبية و سلوفينيا و امريكا و هونج كونج و استراليا و المانيا و بنجلاديش و اسبانيا و الهند.

وأشار البيان إلى ان عدد الحاويات الواردة بلغ 269 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 868 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 88043 طنا . في حين بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 141950 طنا .



كما غادر قطار واحد بحمولة إجمالية 1324 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4556 شاحنة.