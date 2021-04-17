أول تعليق من وزارة النفط العراقية بعد استهداف بئرين فى كركوك

أكدت وزارة النفط العراقية أن "العمل الإرهابي الذي استهدف بئرين نفطيين بكركوك لم يؤثر في العملية الإنتاجية".

كان مصدر أمني عراقي قال، اليوم “السبت”، إن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) فجروا بئرا نفطيا في شمال غرب كركوك بشمال البلاد.

وبحسب المصادر، فإن مسلحين فجروا الأنبوب الناقل بالقرب من قرية شرنو، التابعة لقضاء دبس غربي كركوك، باستخدام عبوتين ناسفتين، أدتا إلى إلحاق أضرار مادية بالأنبوب واشتعال النيران فيه.

وقال المصدر، بحسب مراسل الحرة، إن مسلحين فجروا البئر 105، وهي من الآبار الواقعة ضمن حقل باي حسن، وتخضع لحماية سكان المنطقة ضمن عقود الحماية.

وأفاد مصدر من شركة نفط الشمال الحكومية أن الفرق المختصة تسيطر على النيران المندلعة في الأنبوب الناقل لنفط البئر.

في سياق متصل، أفادت مصادر أمنية عن وجود معلومات استخبارية بشأن مخطط لعناصر داعش لمهاجمة حقل خباز النفطي غرب كركوك.