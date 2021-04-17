عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فيها حاجة حلوة..

وفد كنسي يزور محافظ شمال سيناء للتهنئة بشهر رمضان

وفد كنيسة شمال سيناء
وفد كنيسة شمال سيناء يقدم التهنئة برمضان


استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى مكتبه بعد ظهر اليوم وفد مطرانية شمال سيناء برئاسة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحى .

وقدم الوفد باسمه وباسم قيادات وأبناء الكنيسة الى محافظ شمال سيناء وقيادات وأهالى المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك

 .
وأكد الأنبا قزمان رئيس الوفد على استمرار علاقات الود والمحبة بين الشعب المصرى بمسيحييه ومسلميه .. مشيرا الى أن كل من الدين الاسلامى والمسيحى يحتفلان المناسبات الدينية ويشاركان بعضهم بعضا فى كافة المناسبات .

اهمية شهر رمضان


كما أكد على أهمية شهر رمضان لدى الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين على السواء .. حيث شهد العبور العظيم فى العاشر من رمضان 1973 بمشاركة المسيحيين لاخوانهم المسلمين فى رفع علم مصر عاليا على أرض سيناء .
ومن جانبه .. أكد المحافظ على تواصل الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه فى كافة المناسبات ، وأنه لا فرق بينهم .. معربا عن أمله أن يسود مصر وسيناء كل الخير والسلام فى مثل هذه المناسبات الدينية والأعياد .


وأشار الى حشد كافة فئات الشعب المصرى فى مواجهة العدو المشترك ولتحقيق التنمية على أرض سيناء .

شمال سيناء محافظ شمال سيناء مطرانية شمال سيناء شهر رمضان علم مصر

ترشيحاتنا

مساكن مجلس المدينة بقنا غارقة فى مياه الصرف الصحي

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

إيقاف نشاط كرة السلة في مصر من أجل الزمالك

لو حسيت بوجع صدر ونهجان.. حسام موافي يوجه نصيحة مهمة للمواطنين

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

بالقوة الضاربة.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء القمة أمام الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة : ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا في رمضان

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

قبل لقاء القمة .. نجم الأهلي ضحية رامز عقله طار الليلة

اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

الحكومة: 250 مليون جنيه تعويضات مالية للمتضررين من توسعة الطريق الدائري

وفاة المستشار هشام البسطويسي مرشح الرئاسة الأسبق

مفاجأة.. مذيعو الإخوان يهربون من تركيا لتقديم برامج ضد الدولة من لندن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ