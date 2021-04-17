وفد كنسي يزور محافظ شمال سيناء للتهنئة بشهر رمضان

فيها حاجة حلوة..



استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى مكتبه بعد ظهر اليوم وفد مطرانية شمال سيناء برئاسة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحى .

وقدم الوفد باسمه وباسم قيادات وأبناء الكنيسة الى محافظ شمال سيناء وقيادات وأهالى المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك

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وأكد الأنبا قزمان رئيس الوفد على استمرار علاقات الود والمحبة بين الشعب المصرى بمسيحييه ومسلميه .. مشيرا الى أن كل من الدين الاسلامى والمسيحى يحتفلان المناسبات الدينية ويشاركان بعضهم بعضا فى كافة المناسبات .

اهمية شهر رمضان



كما أكد على أهمية شهر رمضان لدى الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين على السواء .. حيث شهد العبور العظيم فى العاشر من رمضان 1973 بمشاركة المسيحيين لاخوانهم المسلمين فى رفع علم مصر عاليا على أرض سيناء .

ومن جانبه .. أكد المحافظ على تواصل الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه فى كافة المناسبات ، وأنه لا فرق بينهم .. معربا عن أمله أن يسود مصر وسيناء كل الخير والسلام فى مثل هذه المناسبات الدينية والأعياد .



وأشار الى حشد كافة فئات الشعب المصرى فى مواجهة العدو المشترك ولتحقيق التنمية على أرض سيناء .