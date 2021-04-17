لو حسيت بوجع صدر ونهجان.. حسام موافي يوجه نصيحة مهمة للمواطنين

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مرض السكر والضغط عوامل خطورة على القلب والشريان التاجي ولابد من المتابعة مع طبيب، مضيفا:" علاج الضغط والسكر سهل جدا ".

وأضاف حسام موافي في برنامج " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عند شعور الفرد بـ وجع الصدر والنهجان يجب ان يتوجه للطبيب للكشف لأنه قد يحتاج إلى قسطرة او مسح ذري".

وتابع حسام موافي:" السكر والضغط عوامل خطورة مع الشريان التاجي ولابد من احترام أي آلام في منتصف الصدر ".

وفي سياق آخر قال حسام موافي:" ارتجاع المريء تم اختراع جراحة له، لكن لا أنصح بها في الحالات الخفيفة».

وتابع حسام موافي «من يعاني من ارتجاع المريء لا يأكل الطعام حتى مرحلة الشبع كي لا يصاب بارتجاع المريء».