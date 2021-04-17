تربية حلوان : دورات تدريبية لتنمية مهارات الدارسين باستخدام التكنولوجيا

تنظم كلية التربية بجامعة حلوان دورة تدريبية بعنوان "إعداد المعلم الجامعي"، عبر الشبكات من خلال نظام microsoft teams من قبل مركز تكنولوجيا التعليم بالكلية بهدف تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ومواكبة التحول الرقمي للارتقاء بمستوى الجامعة والنهوض بالتصنيف الدولي لها .

صرح الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية بجامعة حلوان أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى تنمية معرفة الدارسين وفهمهم للأسس العلمية والمبادئ التي تقوم عليها عمليات التعليم والتدريس الجامعي.



واضاف الى انه هذه الدورات تهدف الى تنمية الاتجاه الإيجابي لدى الدارسين نحو الاهتمام بتطبيق الأسس العلمية والمبادئ التربوية والنفسية لعمليات التعليم والتعلم ، بالإضافة إلى اكتساب المزيد من المعلومات والمهارات الأساسية اللازمة للأداء الفعال للمهام التدريسية وتحقيق التفاعل الإيجابي مع الطلاب، وكذلك تنمية مهارات الدارسين فيما يتعلق باستخدامات تكنولوجيا التعليم في التدريس والتعرف على نظم إدارة التعلم الإلكتروني، وتنمية فهم الدارسين لرسالة الجامعة وأهدافها وأدوار عضو هيئة التدريس وحقوقه وواجباته ومسئولياته تجاه الطلاب والبيئة والمجتمع.

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تنظم جامعة حلوان، العديد من الدورات التدريبية من قبل مركز التطوير الوظيفى ، ومركز تدريب تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وقطاع العلاقات الدولية ، للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، بهدف تطوير مهاراتهم ومواكبة التحول الرقمى للارتقاء بمستوى الجامعة والنهوض بالتصنيف الدولى لها .

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، أن الجامعة تهدف من خلال هذه الدورات إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة ، وفق رسالة الجامعة حيث يعد عضو هيئة التدريس، هو أحد الأضلاع الأساسية في تطوير الجامعة، كما ينعكس دوره بشكل مباشر على الطلاب ومستوى تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم بشكل مناسب.



و أشار نجم ، إلى أن تدويل التعليم من أهم المحاور التي يجب العمل عليها خلال المرحلة الحالية من خلال تدريب وتأهيل كافة الأفراد الواجب دمجهم فى التدويل لإدارة الأنشطة الدولية بكفاءة وفعالية ، مؤكدا على ضرورة وضع خطة توضح آلية تحقيق تدويل التعليم من خلال تأهيل الأفراد وإقناع القائمين على الجامعة بأهميته.